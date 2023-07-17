В Ростове на Казахской аварийные деревья угрожают безопасности пешеходов

Фото: Благоустройство

Жители Ростова просят срубить аварийные деревья на Казахской. Кадры сухостоев горожане опубликовали в соцсетях 17 июля.По словам местных жителей, на улице Казахской, возле дома № 82/1, растут аварийные деревья. Ветви растений наклонились прямо над подъездами жилого дома.- Таких деревьев возле дома несколько. Прошу провести проверку по данному заявлению и совместно с ТСЖ «Весна» произвести спил аварийных деревьев, - сказано в жалобе.Вероятно, растения могут обрушиться на головы проходящих мимо людей. Кроме того, сухие ветви рискуют обломиться и упасть на припаркованные возле дома автомобили. Тогда на ремонт транспорта придется потратить крупную сумму денег. Не исключено, что ситуацию может усугубить непогода в донской столице.Местным жителям следует быть внимательнее на опасном участке. Нужно искать обходные пути, чтобы не пораниться или не получить более серьезные травмы.