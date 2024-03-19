В Ростове аварийное дерево может упасть на головы пешеходам

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону аварийное дерево может упасть на головы пешеходам. Кадры с места горожане опубликовали в соцсетях.По словам местных жителей, аварийное растение находится на улице Симферопольской, между домов № 67 и № 69. На снимках видно, что дерево наклонилось и еле держится на соседнем дереве. В ближайшее время оно может упасть на проходящих мимо людей или на жилой дом.- Грунт вокруг дерева уже поднялся, если оно напитается водой весной, то просто упадет.Как сообщили в администрации Ростова, растение планируют срубить до 1 апреля 2024 года. Жителям остается надеяться, что две недели растение простоит.