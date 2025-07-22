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В акватории Азовского моря установили заморный период

В акватории Азовского моря установили заморный период

Из-за аномально высокой температуры воды в Азовском море введены ограничения, связанные с угрозой массовой гибели рыбы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Азово-Черноморского отделения Росрыболовства.

Ограничения вступили в силу 18 июля и действуют на всей территории Азовского моря, включая Таганрогский залив. Подобные меры принимаются, когда из-за жары в воде снижается уровень кислорода, что приводит к гибели рыбы.

Специалисты Росрыболовства будут регулярно, каждые пять дней, оценивать экологическую ситуацию и контролировать содержание кислорода в воде, чтобы определить, когда ограничения можно будет снять.

Важно отметить, что во время действия ограничений вылов бычка в Азовском море и Таганрогском заливе разрешен только на специально выделенных для этого участках.

В прошлом году аналогичные меры, вызванные экстремальной жарой, были введены в Азовском море 4 июля.
Фото: Donday
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