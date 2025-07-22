Умер депутат Госдумы родом из Ростовской области Михаил Тарасенко

Фото: Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации

На пленарном заседании Государственной Думы было объявлено о смерти депутата Михаила Тарасенко. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил эту печальную новость депутатам.Причиной кончины названа продолжительная болезнь мужчины. Михаил Тарасенко родился 21 ноября 1947 года в городе Таганроге Ростовской области. Тарасенко окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, завершил обучение в Академии общественных наук при ЦК КПСС и был кандидатом экономических наук.Его политическая деятельность тесно связана с Липецкой областью, где он неоднократно избирался в различные органы власти. В Государственной Думе он представлял интересы своих избирателей и активно участвовал в деятельности комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, внося свой вклад в улучшение законодательства в этих сферах.