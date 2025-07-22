Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Умер депутат Госдумы родом из Ростовской области Михаил Тарасенко

Умер депутат Госдумы родом из Ростовской области Михаил Тарасенко

На пленарном заседании Государственной Думы было объявлено о смерти депутата Михаила Тарасенко. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил эту печальную новость депутатам.

Причиной кончины названа продолжительная болезнь мужчины. Михаил Тарасенко родился 21 ноября 1947 года в городе Таганроге Ростовской области. Тарасенко окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, завершил обучение в Академии общественных наук при ЦК КПСС и был кандидатом экономических наук.

Его политическая деятельность тесно связана с Липецкой областью, где он неоднократно избирался в различные органы власти. В Государственной Думе он представлял интересы своих избирателей и активно участвовал в деятельности комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, внося свой вклад в улучшение законодательства в этих сферах.
Фото: Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.