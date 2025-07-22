Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Единую транспортную карту введут в Ростове к сентябрю 2025-го

Единую транспортную карту введут в Ростове к сентябрю 2025-го

Власти Ростовской области анонсировали внедрение универсальной транспортной карты, запланированное на август-сентябрь 2025 года. Информация об этом поступила из правительства Ростовской области.

Согласно заявлению, новая карта позволит жителям Ростова оплачивать поездки, используя различные виды общественного транспорта в рамках одного маршрута.

Ожидается, что единая карта для беспересадочных поездок станет доступна в донской столице в конце лета - начале осени 2025 года.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.