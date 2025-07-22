Единую транспортную карту введут в Ростове к сентябрю 2025-го
Власти Ростовской области анонсировали внедрение универсальной транспортной карты, запланированное на август-сентябрь 2025 года. Информация об этом поступила из правительства Ростовской области.
Согласно заявлению, новая карта позволит жителям Ростова оплачивать поездки, используя различные виды общественного транспорта в рамках одного маршрута.
Ожидается, что единая карта для беспересадочных поездок станет доступна в донской столице в конце лета - начале осени 2025 года.