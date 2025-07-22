В Аксайском районе двое пострадали в аварии

Фото: УПЧС по Аксайскому району

В Аксайском районе Ростовской области в ДТП пострадали два человека. Авария случилась 22 июля около 7:30 в районе поселка Дивного.По информации УПЧС Аксайского района, столкнулись грузовик «ГАЗель» и легковой автомобиль «Мазда CX-7».Водителя «Мазды» зажало в салоне автомобиля, и спасателям пришлось извлекать его с помощью специального оборудования. После этого мужчину передали медицинским работникам.Кроме того, травмы получил пассажир «ГАЗели». Его также доставили в больницу.