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ХК «Ростов» подписал восемь пробных контрактов с потенциальными игроками

ХК «Ростов» подписал восемь пробных контрактов с потенциальными игроками

ХК «Ростов» предоставил шанс восьми игрокам доказать свою состоятельность, подписав с ними просмотровые контракты. Данное сообщение было опубликовано в официальных аккаунтах клуба в социальных медиа.

Пробный контракт в хоккее – это временное соглашение между командой и хоккеистом. Фактически это способ для клуба оценить навыки игрока перед тем, как заключать долгосрочный контракт.

Среди претендентов на место в главной команде – пять нападающих, два защитника и один вратарь: Александр Загреба, Антон Кузнецов, Илья Коцюбайло, Ян Агеев, Владислав Мягков, Руслан Опоцкий, Денис Мачугин и Егор Петкилев.

Загреба, Коцюбайло и Петкилев в сезоне-2024/2025 выступали в МХК «Гвардия» — клубе-партнёре южан в НМХЛ.
Фото: ХК Ростов
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