ХК «Ростов» подписал восемь пробных контрактов с потенциальными игроками

Фото: ХК Ростов

ХК «Ростов» предоставил шанс восьми игрокам доказать свою состоятельность, подписав с ними просмотровые контракты. Данное сообщение было опубликовано в официальных аккаунтах клуба в социальных медиа.Пробный контракт в хоккее – это временное соглашение между командой и хоккеистом. Фактически это способ для клуба оценить навыки игрока перед тем, как заключать долгосрочный контракт.Среди претендентов на место в главной команде – пять нападающих, два защитника и один вратарь: Александр Загреба, Антон Кузнецов, Илья Коцюбайло, Ян Агеев, Владислав Мягков, Руслан Опоцкий, Денис Мачугин и Егор Петкилев.Загреба, Коцюбайло и Петкилев в сезоне-2024/2025 выступали в МХК «Гвардия» — клубе-партнёре южан в НМХЛ.