Фермеры Ростовской области терпят убытки из-за низких цен на закупку мяса

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Фермеры в Ростовской области переживают трудные времена. Они получают очень мало денег за мясо, поэтому вынуждены продавать коров, быков и овец по очень низким ценам.Один фермер из Зимовниковского района рассказал, что в 2025 году заводы, которые перерабатывают мясо, снова снизили цены на покупку мяса у фермеров. Например, в 2024 году за ягнёнка платили около 630 рублей за килограмм, а сейчас — только 480. Овцу раньше можно было продать за 500 рублей за килограмм, а теперь — за 370. Получается, что за ягнёнка, который весит 20 килограммов, сейчас можно получить только 9 600 рублей вместо 12 600, как в прошлом году.На мясокомбинаты привозят мясо импортных партнеров, например, из Монголии и Казахстана. Из-за этого донским фермерам приходится продавать своё мясо почти даром, чтобы заработать хоть что-то.В 2024 году были сильные заморозки и засуха, из-за чего скоту не хватало еды на пастбищах. В этом году – снова засуха, и цены на сено и солому сильно выросли. Например, цена на тюк сена поднялась со 120 рублей в 2023 году до 250 в 2025-м. А рулон соломы, который раньше стоил 500 рублей, теперь стоит 1 000.Кроме того, стало меньше пастбищ, потому что земли, на которых раньше пасли скот, теперь используются для выращивания зерна.По данным статистики, к 1 июня 2025 года в Ростовской области стало меньше крупного рогатого скота. Коров стало на 3,9% меньше, а овец и коз — на 10,5%.