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В Ростове обрушили еще одну часть стены доходного дома Гудермана

В Ростове обрушили еще одну часть стены доходного дома Гудермана

В Ростове-на-Дону обрушили еще одну часть стены доходного дома Гудермана на улице Донской, 15/8. Сотрудники МЧС с помощью спецоборудования сбросили вниз целую бетонную плиту около семи вечера 27 мая.

Специалисты МЧС прилагают все усилия, чтобы убрать нависшие конструкции и обезопасить людей. Части стен намеренно разваливают, а кирпичи внизу собирают спасатели. Вокруг все огорожено специальной лентой, чтобы никто из пешеходов не подошел близко.

Напомним, что огромная щель в здании появилась примерно в полдень. Жители соседних домов вызвали на место газовиков, поскольку рядом со зданием XIX века проходит газовая труба. Улицу должны были отключить от газоснабжения, но до таких серьезных мер не дошло.
Фото: РостовРу
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