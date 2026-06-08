Пить больше воды и сидеть дома: врач из Ростовской области рассказала о подготовке к жаре

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На донской регион надвигается волна жары. На короткой рабочей неделе июня синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +28…+32 градусов. В связи с этим врач Дарья Мелешко призывает жителей соблюдать осторожность и делится актуальными рекомендациями по защите здоровья.Хотя температуры не достигнут опасного порога выше 38 градусов, даже такое значительное повышение может привести к ухудшению самочувствия, особенно у наиболее уязвимых групп населения: пожилых людей, детей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет избыточный вес. В жаркую погоду организм испытывает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему из-за механизма централизации кровотока.- Первое и главное правило – обильное потребление жидкости, – подчеркивает врач. – Организм в жару теряет влагу быстрее, поэтому необходимо восполнять запасы.Рекомендуется пить чистую питьевую воду, негазированную минеральную воду, натуральные морсы и компоты. Следует избегать сладких газированных напитков, алкоголя, которые усиливают жажду и обезвоживание, а также кофе, препятствующего естественному охлаждению. Парадоксально, но горячий чай может помочь охладиться, стимулируя потоотделение.В жаркие дни стоит отдать предпочтение овощам, фруктам, зелени, нежирным супам и кисломолочным продуктам. От тяжелой жирной и жареной пищи лучше отказаться, так как она создает дополнительную нагрузку на организм.- Защита от солнца и уличного зноя: в период с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно, рекомендуется минимизировать пребывание на улице. Если выход необходим, следует носить светлую одежду из натуральных тканей, головной убор и использовать солнцезащитные средства, - подметила врач.Интенсивные физические нагрузки и работу на открытом воздухе лучше перенести на раннее утро (до 10:00) или вечер (после 16:00).Специалисты советуют поддерживать в помещениях температуру не ниже 23 градусов. Эффективно проветривать комнаты ночью, когда воздух прохладнее, и закрывать окна днем, чтобы сохранить прохладу.- Усталость, головная боль и жажда – первые сигналы. Далее могут появиться головокружение, слабость, тошнота, учащенное сердцебиение. В тяжелых случаях возможны спутанность сознания, судороги и обморок, — уточнила медик.Врач особо обращает внимание на пожилых людей, детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями, которым следует проявлять повышенную осторожность. При появлении признаков теплового удара необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.