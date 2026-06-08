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В Ростове с 15 июня по 6 июля не будет горячей воды. Об этом сообщила в соцсетях министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. Отключение связано с подготовкой к новому отопительному сезону.Горячую воду отключат по следующим адресам: Северный жилой массив (в границах): ул. Капустина – ул. Пацаева – бул. Комарова – ул. Стартовая – ул. Планетная – ул. Орбитальная – ул. Венеры – ул. Каракумская – пр. Королева – пр. Космонавтов – ул. Волковамикрорайон «Темерник» (в границах улиц): Лелюшенко – Миронова – Думенков районе проспекта Ленина (в границах): ул. Нансена – пер. Ахтарский – ул. Текучева – ул. Мечникова – ул. Стадионная – ул. Шеболдаева – пр. Ленина – ул. Профинтерна – ул. Я. Галана – ул. Ларина – ул. Погодина – ул. Нариманова – пр. Нагибина – ул. Новаторов – ул. Врубовая– пер. Актюбинский