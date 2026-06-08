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В колониях Новочеркасска и Ростова заключенным пытались передать телефоны в свертках

В колониях Новочеркасска и Ростова заключенным пытались передать телефоны в свертках
В начале июня сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области пресекли две попытки незаконной доставки мобильных телефонов на территорию исправительных учреждений. Запрещенные предметы пытались передать в свертках.

Первый случай зафиксирован 6 июня на территории ФКУ ИК-14 в Новочеркасске. При обходе контрольно-следовой полосы правоохранители обнаружили три подозрительных свертка. Внутри свертков находилось восемь мобильных телефонов.

На следующий день, 7 июня, аналогичная ситуация произошла в ФКУ ИК-2 города Ростова-на-Дону. Сотрудник колонии при обходе внутренней запретной зоны заметил розовый сверток. После его вскрытия выяснилось, что внутри находятся пять мобильных телефонов.

Правонарушителям, пытавшимся передать запрещенные предметы, грозит штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией имущества. В случае, если данная попытка окажется не первой или у нарушителя есть судимость по данной статье, ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время по обоим фактам проводится проверка, после чего собранные материалы будут переданы в отдел полиции для принятия дальнейшего процессуального решения.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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