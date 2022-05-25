В центре Ростова рухнула стена доходного дома Гутермана
В Ростове обрушилась стена доходного дома Гутермана. ЧП случилось около 16 часов 27 мая на улице Донской, 15/8.
Часть стены буквально вывалилась во двор заброшенного здания. Порывов ветра не выдержал угол второго этажа. Жители соседних домов вызвали спасателей. На место прибыли также газовщики и полиция. Рабочие оцепили здание сигнальной лентой. Ситуацию усугублял сильный ветер – щель в доме росла на глазах, пока стена не рухнула.
Как сообщал Rostov.ru, из-за обрушения доходного дома Гутермана жителям улицы Донской отключат газ. Падающие кирпичи могут задеть газовую трубу и стать причиной аварии.
Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и по возможности объезжать Донскую - от Семашко до Соборного.
Ранее дом представлял собой классическое домовладение со встроенным торговым предприятием и массой подсобных сооружений во дворе. Власти приступили к разработке проектно-сметной документации на восстановление здания. Однако такими темпами восстанавливать уже будет нечего.