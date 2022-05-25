Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова рухнула стена доходного дома Гутермана

В центре Ростова рухнула стена доходного дома Гутермана
В Ростове обрушилась стена доходного дома Гутермана. ЧП случилось около 16 часов 27 мая на улице Донской, 15/8.

Часть стены буквально вывалилась во двор заброшенного здания. Порывов ветра не выдержал угол второго этажа. Жители соседних домов вызвали спасателей. На место прибыли также газовщики и полиция. Рабочие оцепили здание сигнальной лентой. Ситуацию усугублял сильный ветер – щель в доме росла на глазах, пока стена не рухнула.

Как сообщал Rostov.ru, из-за обрушения доходного дома Гутермана жителям улицы Донской отключат газ. Падающие кирпичи могут задеть газовую трубу и стать причиной аварии.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и по возможности объезжать Донскую - от Семашко до Соборного.

Ранее дом представлял собой классическое ​домовладение со встроенным торговым предприятием и массой подсобных сооружений во дворе. Власти приступили к разработке проектно-сметной документации на восстановление здания. Однако такими темпами восстанавливать уже будет нечего.



Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.