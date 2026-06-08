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В Ростове начали активно продавать арбузы и дыни

В Ростове начали активно продавать арбузы и дыни
В Ростове начали активно продавать арбузы и дыни. На прилавках рынков и магазинов уже можно увидеть бахчевых.

Отметим, что сезон дынь и арбузов в донской столице традиционно начинается в конце июня — начале августа. Привезенные плоды уже на прилавках с начала июня. Так, арбузы и дыни из Азербайджана и Ирана по стоимости пока кусаются. За кило арбуза просят от 100 до 150 рублей, цена на дыню стартует от 150-250 рублей за кило.

Причем плоды можно найти как на рынках, так и в магазинах. Ценник примерно один и тот же.

Кто-то пока предпочитает воздержаться от покупки дыни и арбуза и дождаться сезона, кто-то все же решается и покупает долгожданные плоды.
Фото: Дондей
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