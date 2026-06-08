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В Ростовской области жители собрали грибы-гиганты

В Ростовской области жители собрали грибы-гиганты
Жители Ростовской области собрали грибы-гиганты. Снимки грибник разместил 5 июня в соцсетях.

Грибная охота прошла в станице Бессергеневской. На пути к урожаю оказались огромные грязевые участки, однако это не стало помехой. Скорее всего, территорию размыло из-за проливных дождей.

- Еле пролез через поля, по грязи. Но оно того стоило,- написал грибник.

На снимках заметно, что по размеру гриб стал больше ладони. Грибник признался, что некоторые экземпляры все же оказались червивые, однако большинство все же были свежими.
Фото: СоцСети
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