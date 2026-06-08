В Ростовской области жители собрали грибы-гиганты

Фото: СоцСети

Жители Ростовской области собрали грибы-гиганты. Снимки грибник разместил 5 июня в соцсетях.Грибная охота прошла в станице Бессергеневской. На пути к урожаю оказались огромные грязевые участки, однако это не стало помехой. Скорее всего, территорию размыло из-за проливных дождей.- Еле пролез через поля, по грязи. Но оно того стоило,- написал грибник.На снимках заметно, что по размеру гриб стал больше ладони. Грибник признался, что некоторые экземпляры все же оказались червивые, однако большинство все же были свежими.