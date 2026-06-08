Бывший гендиректор ростовского ГПЗ-10 получил почти 4 года за мошенничество на 2,2 млрд рублей

Фото: Южный окружной военный суд

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор Александру Дьяченко, бывшему генеральному директору ООО «10-ГПЗ». Он признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Его приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы.Александр Дьяченко обвинялся в хищении более 2,2 миллиарда рублей. Согласно материалам дела, с 2020 по 2024 годы руководство предприятия поставляло оборонному комплексу страны продукцию по завышенным ценам.В ходе предварительного следствия Александр Дьяченко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал свою вину.Помимо трех лет и десяти месяцев в колонии общего режима, экс-главе завода назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение трех лет.Суд удовлетворил иски потерпевших на сумму ущерба, превышающую два миллиарда рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.