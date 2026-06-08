В Минпромышленности прокомментировали ситуацию с топливом в Ростовской области

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Власти Ростовской области прокомментировали ситуацию с наличием бензина в регионе. По словам замгубернатора по вопросам промышленности и энергетики Игоря Сорокина, запасы топлива на нефтебазах достаточны, а крупные АЗС работают в штатном режиме.Ажиотаж возник на фоне новостей о топливном коллапсе в Крыму: водители массово закупали бензин, заполняя баки и канистры. Это привело к дефициту топлива в отдельных городах. Например, в Зернограде бензин временно пропал с заправок. Также поступали жалобы на рост цен: стоимость АИ‑95 на некоторых станциях повысилась на 4,5 рубля.Среди причин локальных сложностей — снижение объёмов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов из‑за внеплановых ремонтов и высокая загруженность железнодорожной сети РЖД. Власти принимают меры для предотвращения перебоев с поставками, особенно важными в период летних отпусков и полевых работ.