В Ростовской области больницу оштрафовали за рост смертей от инфарктов и инсультов

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Больницу в Ростовской области оштрафовали за рост смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Проверку в медучреждении организовали сотрудники Росздравнадзора.Во время проверки выявили множественные нарушения. В том числе в отделениях анестезиологии и реанимации не было оборудования, а также приспособлений для оказания помощи пациентам. Люди погибали из-за отсутствия спецтехники.Теперь больница выплатит штраф в размере 75 тысяч рублей.