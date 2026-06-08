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В Ростовской области больницу оштрафовали за рост смертей от инфарктов и инсультов

В Ростовской области больницу оштрафовали за рост смертей от инфарктов и инсультов
Больницу в Ростовской области оштрафовали за рост смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Проверку в медучреждении организовали сотрудники Росздравнадзора.

Во время проверки выявили множественные нарушения. В том числе в отделениях анестезиологии и реанимации не было оборудования, а также приспособлений для оказания помощи пациентам. Люди погибали из-за отсутствия спецтехники.

Теперь больница выплатит штраф в размере 75 тысяч рублей.
Фото: Rostov.ru
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