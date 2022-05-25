В Ростове решают вопрос о введении режима ЧС из-за частичного обрушения дома на улице Донской

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В Ростове-на-Дону решают вопрос о введении режима ЧС из-за частичного обрушения дома на улице Донской, 15/8. Происшествие случилось 27 мая около 16:20.Несколько часов назад в доме появилась огромная щель. Поскольку вдоль здания XIX века проходит газовая труба, жители соседних многоэтажек вызвали на место газовую службу. Однако не успели специалисты приступить к отключению улицы от газоснабжения, как часть здания рухнула. Из-за сильного ветра дом начал стремительно рассыпаться.- В последние годы этот дом пытались поддерживать на общественных началах, но такая помощь ничтожно мала. Несмотря на многочисленные заявления о том, что дом отреставрируют и откроют там школу, здание никто не пытался сохранить, его даже не законсервировали. Теперь нужно сохранить то, что еще не развалилось, - прокомментировал руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин.На месте уже находятся правоохранители и экстренные службы. Пострадавших в происшествии нет.