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Из-за обрушения доходного дома Гутермана в Ростове на Донской отключают газ

Из-за обрушения доходного дома Гутермана в Ростове на Донской отключают газ
Из-за обрушения доходного дома Гутермана жителям улицы Донской отключат газ. Падающие кирпичи могут задеть газовую трубу и стать причиной аварии.

Напомним, аварийное здание на Донской, 15/8 начало разрушаться 27 мая. Жители соседних домов вызвали спасателей. На место прибыли и газовщики. Рабочие оцепили здание сигнальной лентой. Водителям лучше объезжать опасный участок - от Семашко до Соборного. Ситуацию усугубляет сильный ветер – щель в доме растет на глазах.

Один за другим с фасада здания осыпаются кирпичи, которые могут задеть газовую трубу, поэтому газовщики отключают все нечетные дома.

Доходный дом Гудермана был построен в конце XIX века и является объектом культурного наследия. Аварийное здание, в котором периодически происходят пожары, давно стало пристанищем для людей без определенного места жительства. В конце января 2022 года региональные и городские власти заявили, что приступили к разработке проектно-сметной документации на восстановление дома – планировали открыть в нем детскую художественную или музыкальную школу.
Фото: Rostov.ru.
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