Крупный град обрушился на Ростовскую область днем 8 июня

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Ростовскую область накрыл крупный град. Кадрами непогоды жители поделились в социальных сетях.Град уже прошел в поселке Дорожном. На населенный пункт обрушились крупные льдинки, похожие на горошины. Также непогода затронула станицу Ольгинскую. Там земля успела покрыться белым слоем.Согласно прогнозам синоптиков, до конца дня 8 июня в Ростовской области сохранится непогода. В отдельных районах возможны ливни с грозой, град и сильный ветер с порывами до 20-23 метров в секунду.Во время непогоды жителям советуют быть осторожными на улице. Лучше не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами.