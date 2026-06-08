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Крупный град обрушился на Ростовскую область днем 8 июня

Крупный град обрушился на Ростовскую область днем 8 июня
Ростовскую область накрыл крупный град. Кадрами непогоды жители поделились в социальных сетях.

Град уже прошел в поселке Дорожном. На населенный пункт обрушились крупные льдинки, похожие на горошины. Также непогода затронула станицу Ольгинскую. Там земля успела покрыться белым слоем.

Согласно прогнозам синоптиков, до конца дня 8 июня в Ростовской области сохранится непогода. В отдельных районах возможны ливни с грозой, град и сильный ветер с порывами до 20-23 метров в секунду.

Во время непогоды жителям советуют быть осторожными на улице. Лучше не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами.
Фото: Соцсети
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