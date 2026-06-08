В Азове хозяева бросили собаку на кладбище умирать
В Азове хозяева привезли собаку на кладбище и оставили умирать. Случай произошел на прошлой неделе. Вероятно, владельцы породистого животного доставили его на городское кладбище и передали местным работникам. По предварительной информации, они попросили убить собаку.
Однако посторонние люди оказались милосерднее самих хозяев. Работники не стали причинять вред животному и решили передать его в городской приют.
Специалисты приюта забрали пожилую собаку к себе и оказали ей первую помощь. После вмешательства ветеринаров животное начало приходить в себя. Собака стала есть и самостоятельно выходить из вольера.
Сейчас собака находится в приюте. Ее содержание оплачивают волонтеры и неравнодушные люди, которые помогают финансово.