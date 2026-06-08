В Азове хозяева бросили собаку на кладбище умирать

- Собака не стояла на ногах, у нее были судороги, на лапе - красный эластичный бинт, видно, что посещала какую-то клинику, - вспоминают волонтеры приюта "Феникс".

- Старушка не стерилизована, то есть, скорее всего, всю жизнь эти «хозяева» торговали ее щенками, но даже полученные доходы не дали ей право спокойно прожить старость, - сообщили в приюте.

Фото: Азовский приют "Феникс"

В Азове хозяева привезли собаку на кладбище и оставили умирать. Случай произошел на прошлой неделе. Вероятно, владельцы породистого животного доставили его на городское кладбище и передали местным работникам. По предварительной информации, они попросили убить собаку.Однако посторонние люди оказались милосерднее самих хозяев. Работники не стали причинять вред животному и решили передать его в городской приют.Специалисты приюта забрали пожилую собаку к себе и оказали ей первую помощь. После вмешательства ветеринаров животное начало приходить в себя. Собака стала есть и самостоятельно выходить из вольера.Сейчас собака находится в приюте. Ее содержание оплачивают волонтеры и неравнодушные люди, которые помогают финансово.