В Ростове в аварийном доме на Ивановского треснули и отклеились контрольные маячки

Фото: Дондей

В Ростове в аварийном доме на улице Ивановского треснули и отклеились контрольные маячки. Об этом сообщает редакция DonDay.На 8 июня состояние третьего подъезда значительно ухудшилось, что видно по отклеившимся маячкам, установленным на фасаде со стороны двора несколько месяцев назад. Причем решетка на окне первого этажа начала отходить. Как будто бы дом ее сам выталкивает. Не требуется быть специалистом, чтобы понять причину поломки маячков. Трещина в доме продолжает расти, и в любой момент здание может обрушиться.Напомним, в начале октября 2025 года жильцы обратились в экстренные службы, после того как проявилась трещина в третьем подъезде. По результатам обследования было принято решение об эвакуации, так как пребывание в доме стало опасным. До этого на трещинах под окном третьего подъезда уже были установлены маячки. Позже добавили дополнительные устройства для мониторинга. Через два месяца муниципальные власти признали дом аварийным, и жильцы второго и первого подъездов остались в здании. Они признают, что жить здесь небезопасно, но других вариантов нет.Жильцам третьего подъезда повезло меньше всего. Им разрешили забрать личные вещи и предоставили временное жильё. Однако компенсацию за утраченное имущество им придётся ждать ещё долго.Но состояния самого дома вызывает опасения у людей. Отметим, что на место отвалившихся маячков не установили новые. Такой мониторинг тоже вызывает много вопросов.