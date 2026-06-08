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Коммунальщики Ростова перешли на особый режим работы из-за дождя и сильного ветра

Коммунальщики Ростова перешли на особый режим работы из-за дождя и сильного ветра

Городские коммунальные службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся грозой. Об этом сообщила глава администрации Ленинского района города Юлия Мищук в своих социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, до конца суток 8 июня в некоторых районах области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и порывы ветра до 20-25 метров в секунду. Такая погода значительно повышает риск возникновения различных чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим коммунальным службам города поручено оперативно реагировать на изменения погодных условий и незамедлительно устранять возможные последствия непогоды.

Жителей Ростова-на-Дону убедительно просят соблюдать меры безопасности. При передвижении на транспорте следует быть особенно внимательными, а пешеходам рекомендуется переходить дороги только по пешеходным переходам.

Также пешеходам следует проявлять осторожность при движении под деревьями и вблизи строительных площадок. В условиях прогнозируемой непогоды без особой необходимости лучше воздержаться от выхода из дома.
Фото: Donday
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