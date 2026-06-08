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Ирина Астафьева назначена на должность начальника управления внешних связей Ростова

Ирина Астафьева назначена на должность начальника управления внешних связей Ростова
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о кадровых перестановках. Ирина Астафьева назначена на должность начальника управления внешних связей и межмуниципального сотрудничества городской администрации.

Ирина Астафьева, коренная жительница Ростова-на-Дону, в 2008 году получила диплом Южного федерального университета по специальности «Русский язык и литература». Её профессиональный путь начался в 2001 году с работы в образовательных учреждениях города.

С 2008 года Ирина начала свою карьеру в муниципальной службе. За это время она прошла путь от специалиста первой категории в Департаменте имущественно-земельных отношений до заведующей сектором нормативных документов в управлении документационного обеспечения городской администрации.
Фото: соцсети
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