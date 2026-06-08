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«Спартак» рассматривает возможность подписания нападающего «Ростова»

«Спартак» рассматривает возможность подписания нападающего «Ростова»

Футбольный клуб «Спартак» заинтересовался нападающим «Ростова» Егором Голенковым.

Красно-белые рассматривают форварда дончан как альтернативный вариант на случай срыва переговоров с Дмитрием Воробьевым из «Локомотива», сообщает Меtaratings.

Агент Егора Голенкова Андрей Талаев не исключил переход форварда в московский клуб. Он отметил, что для этого необходимо предложение, которое устроит «Ростов».

«Если не будет такого варианта, то будет играть за «Ростов», — приводит слова Талаева «Матч ТВ».

Отметим, Егор Голенков играет за дончан на протяжении четырех лет. Нынешний контракт между 26-летним игроком и желто-синими рассчитан до декабря 2026-го.
Фото: ФК «Ростов»
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