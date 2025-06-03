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В Ростове неадекват на улице показывал детям свои половые органы

В Ростове неадекват на улице показывал детям свои половые органы
В Ростове-на-Дону 55-летний мужчина задержан из-за непристойного поведения перед детьми. Об этом рассказали в ГУ МВД по Ростовской области 3 июня.

Как рассказали жители улицы Думенко, возле дома № 13Г неизвестный приставал к детям и показывал им свои половые органы. Якобы неадекват разделся и даже хотел посадить одну из девочек к себе в машину. Жители увидели происходящее и схватили его. Позже в сети появилось видео, как мужчина сидит прикованным наручниками к дереву.

Полицейские задержали его и отвезли в отдел для выяснения деталей. Его подозревают по статье «Мелкое хулиганство».

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - сказано в сообщении.
Фото: Rostov.ru
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