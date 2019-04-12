На Дону будут судить мужчину, показывавшего половые органы детям
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Морозовска, обвиняемого в развратных действиях.
По версии следствия, в июле 2018 года в заброшенном доме на улице Ленина в городе Морозовске мужчина показывал половые органы детям.
- Потерпевшими по уголовному делу признаны восемь несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 14 лет, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - В правоохранительные органы с заявлением обратились родители подростков. После этого обвиняемый был задержан.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям «Иные действия сексуального характера…» и «Совершение развратных действий без применения насилия…».
В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд.