На Дону будут судить мужчину, показывавшего половые органы детям



В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Морозовска, обвиняемого в развратных действиях.



По версии следствия, в июле 2018 года в заброшенном доме на улице Ленина в городе Морозовске мужчина показывал половые органы детям.

- Потерпевшими по уголовному делу признаны восемь несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 14 лет, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - В правоохранительные органы с заявлением обратились родители подростков. После этого обвиняемый был задержан.



В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям «Иные действия сексуального характера…» и «Совершение развратных действий без применения насилия…».



В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд.