Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону будут судить мужчину, показывавшего половые органы детям

На Дону будут судить мужчину, показывавшего половые органы детям
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Морозовска, обвиняемого в развратных действиях.

По версии следствия, в июле 2018 года в заброшенном доме на улице Ленина в городе Морозовске мужчина показывал половые органы детям.
- Потерпевшими по уголовному делу признаны восемь несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 14 лет, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - В правоохранительные органы с заявлением обратились родители подростков. После этого обвиняемый был задержан.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям «Иные действия сексуального характера…» и «Совершение развратных действий без применения насилия…».

В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.