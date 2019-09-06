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На Дону осудили извращенца, показывавшего половые органы детям

На Дону осудили извращенца, показывавшего половые органы детям
Фото: lifeisphoto.ru

В Ростовской области вынесли приговор 40-летнему мужчине, который демонстрировал свой половой орган детям. Об этом 10 сентября сообщили в следственном управлении Ростовской области.

По данным следствия, в июле 2018 года в Морозовске подсудимый пришёл в заброшенный дом, где играли дети от 9 до 13 лет. Мужчина снял штаны и стал показывать им свой половой орган. Школьники разбежались, испугавшись неадекватного мужчину. Один из них рассказал о случившемся дома. Его мама обратилась в полицию.

Подозреваемого вскоре задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Иные действия сексуального характера» и «Развратные действия».
- Приговором суда ему назначено наказание - 14 лет лишения свободы - с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

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