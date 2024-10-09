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Отменен тендер на благоустройство территории возле Дворца спорта в Ростове. Такая информация появилась 8 октября на сайте госзакупок.Ранее предприниматель из Краснодарского края обратился в ФАС с жалобой на закупку. Он аргументировал, что цены некоторых показателей в тендере превышают предельно допустимые суммы контракта. Заявитель утверждал, что заказчик намеренно завысил эти показатели, чтобы только крупные компании могли участвовать в конкурсе.Однако ФАС признала жалобу неосновательной.- Основной целью критериев оценки является возможность заказчика выбрать участника, который наилучшим образом удовлетворяет нужды публично-правового образования в качественном и своевременном выполнении работ, - указано в ответе ФАС. - Заявитель не предоставил доказательства нарушений заказчиком закона при определении оспариваемых предельных значений характеристик… Поэтому жалоба считается необоснованной.В документах заказчика тоже были обнаружены нарушения. Заказчик указал, что участником может быть строительная компания или организация по сносу или реконструкции зданий. Однако ФАС отметила, что это требование не соответствует объекту закупки. В итоге ФАС распорядилась об отмене созданных протоколов и устранении недочетов. Определение поставщика отменено до устранения нарушений.В 2022 году было принято решение о капитальной реконструкции Дворца спорта, который не ремонтировался более 50 лет. Работы активно продолжаются, и обновленный объект планируется открыть в 2025 году, а также благоустроить прилегающую территорию. Если подрядчика на благоустройство не найдут, сроки могут быть существенно сдвинуты.