Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Александра Скрябина назначили врио главы администрации Ростова

Александра Скрябина назначили врио главы администрации Ростова
Временно исполнять обязанности главы администрации Ростова-на-Дону стал Александр Скрябин. Эту информацию озвучили на внеочередном заседании гордумы, состоявшемся 28 января.

Утром того же дня стало известно о его назначении на должность заместителя главы городской администрации. До этого, всего за день, Александр Скрябин занял пост первого заместителя губернатора Ростовской области.

Александр Скрябин окончил Ростовский государственный строительный университет и получил степень кандидата технических наук. Он также работал доцентом на кафедре «Водоснабжение и водоотведение».

За свою карьеру он занимал руководящие должности в «Ростовводоканале», был первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону, а затем, став депутатом, стал заместителем председателя Законодательного Собрания Ростовской области.

С 2020 года Александр Скрябин работал заместителем губернатора Ростовской области, а с 11 сентября 2023-го был назначен первым заместителем губернатора.
Фото: Администрация Ростова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.