Александра Скрябина назначили врио главы администрации Ростова

Фото: Администрация Ростова

Временно исполнять обязанности главы администрации Ростова-на-Дону стал Александр Скрябин. Эту информацию озвучили на внеочередном заседании гордумы, состоявшемся 28 января.Утром того же дня стало известно о его назначении на должность заместителя главы городской администрации. До этого, всего за день, Александр Скрябин занял пост первого заместителя губернатора Ростовской области.Александр Скрябин окончил Ростовский государственный строительный университет и получил степень кандидата технических наук. Он также работал доцентом на кафедре «Водоснабжение и водоотведение».За свою карьеру он занимал руководящие должности в «Ростовводоканале», был первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону, а затем, став депутатом, стал заместителем председателя Законодательного Собрания Ростовской области.С 2020 года Александр Скрябин работал заместителем губернатора Ростовской области, а с 11 сентября 2023-го был назначен первым заместителем губернатора.