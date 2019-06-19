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В Ростове нашли живым нуждающегося в медпомощи мужчину

В Ростове нашли живым нуждающегося в медпомощи мужчину
Пропавшего в Ростове-на-Дону мужчину нашли живым. О том, что 58-летний Анатолий Приступин вернулся домой, стало известно 21 июня.

Он пропал утром 19 июня. Ростовчанин находился в больнице Советского района, затем вышел оттуда и пропал. За помощью в поисках родные Анатолия обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Члены семьи отмечали, что мужчина не разговаривает и нуждается в медицинской помощи.

Сейчас известно, что Приступин находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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