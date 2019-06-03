Живым нашли пропавшего в Ростовской области мужчину



Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли живым. О том, что Валерий Степанов вернулся домой, 5 июня сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



Мужчина отсутствовал около 17 суток. Он пропал в посёлке Орловском донского региона. Когда родные Валерия обратились к волонтёрам, они сообщили, что он нуждается в медицинской помощи.



О местонахождении пропавшего сообщил местный житель, который позвонил на горячую линию поисковиков. Сейчас жизни и здоровью Степанова ничего не угрожает.