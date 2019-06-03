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Живым нашли пропавшего в Ростовской области мужчину

Живым нашли пропавшего в Ростовской области мужчину
Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли живым. О том, что Валерий Степанов вернулся домой, 5 июня сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Мужчина отсутствовал около 17 суток. Он пропал в посёлке Орловском донского региона. Когда родные Валерия обратились к волонтёрам, они сообщили, что он нуждается в медицинской помощи.

О местонахождении пропавшего сообщил местный житель, который позвонил на горячую линию поисковиков. Сейчас жизни и здоровью Степанова ничего не угрожает.

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