Не разговаривает и нуждается в медпомощи: в Ростове пропал мужчина



В Ростове разыскивают пропавшего без вести 58-летнего мужчину. Анатолий Приступин отсутствует дома около суток. Он пропал около 8 часов 19 июня. Мужчина находился в больнице Советского района, затем покинул её и пошёл в неизвестном направлении.



Когда Анатолий не пришёл домой, его родные сразу обратились за помощью к волонтёрам. Они сообщили, что пропавший не разговаривает и нуждается в медицинской помощи.



Рост мужчины - около 172 сантиметров. У него среднее телосложение, карие глаза и седые волосы. Он был одет в чёрное трико, красную футболку с надписью и чёрную обувь. При себе имел два пакета.



Любую информацию о местонахождении Приступина просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.