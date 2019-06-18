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Не разговаривает и нуждается в медпомощи: в Ростове пропал мужчина

Не разговаривает и нуждается в медпомощи: в Ростове пропал мужчина
В Ростове разыскивают пропавшего без вести 58-летнего мужчину. Анатолий Приступин отсутствует дома около суток. Он пропал около 8 часов 19 июня. Мужчина находился в больнице Советского района, затем покинул её и пошёл в неизвестном направлении.

Когда Анатолий не пришёл домой, его родные сразу обратились за помощью к волонтёрам. Они сообщили, что пропавший не разговаривает и нуждается в медицинской помощи.

Рост мужчины - около 172 сантиметров. У него среднее телосложение, карие глаза и седые волосы. Он был одет в чёрное трико, красную футболку с надписью и чёрную обувь. При себе имел два пакета.

Любую информацию о местонахождении Приступина просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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