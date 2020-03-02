Пропавшего на Дону дезориентированного пенсионера нашли живым



Более чем через сутки в Ростовской области разыскали пропавшего пенсионера. О том, что 82-летний Иван Петрунин вернулся домой, стало известно днём 4 марта.



Мужчину разыскивали в посёлке Мичуринском Волгодонского района. Он пропал утром 3 марта. Пенсионер не ориентировался в пространстве и нуждался в медицинской помощи. В его поисках участвовали поисковики отряда «Лиза Алерт Юг».



На следующий день стало известно, что Ивана Семёновича нашли живым. Его заметили на улице друзья семьи. Они сразу связались с родственниками и помогли мужчине вернуться домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.