Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшего на Дону дезориентированного пенсионера нашли живым

Пропавшего на Дону дезориентированного пенсионера нашли живым
Более чем через сутки в Ростовской области разыскали пропавшего пенсионера. О том, что 82-летний Иван Петрунин вернулся домой, стало известно днём 4 марта.

Мужчину разыскивали в посёлке Мичуринском Волгодонского района. Он пропал утром 3 марта. Пенсионер не ориентировался в пространстве и нуждался в медицинской помощи. В его поисках участвовали поисковики отряда «Лиза Алерт Юг».

На следующий день стало известно, что Ивана Семёновича нашли живым. Его заметили на улице друзья семьи. Они сразу связались с родственниками и помогли мужчине вернуться домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.