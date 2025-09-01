Под Ростовом в течение недели ведутся поиски подростка из Московской области

Фото: соцсети

Под Ростовом-на-Дону в течение недели ведутся поиски 17-летнего юноши из Московской области, который пропал без вести. Никита Жосев отправился в сторону донской столицы 26 августа. По информации, полученной редакцией DonDay от близких парня, никаких сведений о его местонахождении нет.Сестра Никиты, Татьяна, сообщила, что юноша находится в Ростовской области. Она также отметила, что больше никакой информации нет. Никита живет в Солнечногорске, и причина его поездки в Ростов остается загадкой для родных. Последний раз Никита общался по телефону со своей девушкой 25 августа. Они договорились встретиться в 18:30, но встреча не состоялась. Молодой человек отправился в донской регион с попутчиком через сервис BlaBlaCar.Татьяне сообщил об этом водитель, который перевозил Никиту. Мужчина указал, что высадил парня днем 26 августа в Аксае рядом с торговым центром «Мега». Видеокамеры зафиксировали молодого человека в этом районе в указанное время.В поисках юноши участвуют сотрудники полиции и волонтеры.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении молодого человека, свяжитесь с сестрой Никиты, Татьяной, по телефону: +7-977-872-26-01.