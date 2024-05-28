Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове нашли 85-летнего мужчину, пропавшего без вести

В Ростове нашли 85-летнего мужчину, пропавшего без вести
В Ростове нашли 85-летнего мужчину, пропавшего без вести. О том, где находился Эдуард Геллерштейн, ничего не было известно около недели.

Пожилой мужчина ушел из дома 20 мая в неизвестном направлении. Пенсионер перестал выходить на связь с родными. Они пытались отыскать дедушку своими силами, но у них не получилось. Взволнованные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Добровольцы вместе с полицейскими прочесывают все близлежащие улицы и районы Ростова.

Вечером 27 мая волонтеры сообщили, что Эдуард Геллерштейн нашелся живым. Где пенсионер был все это время, не сообщается.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.