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В Ростове нашли 85-летнего мужчину, пропавшего без вести. О том, где находился Эдуард Геллерштейн, ничего не было известно около недели.Пожилой мужчина ушел из дома 20 мая в неизвестном направлении. Пенсионер перестал выходить на связь с родными. Они пытались отыскать дедушку своими силами, но у них не получилось. Взволнованные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.Добровольцы вместе с полицейскими прочесывают все близлежащие улицы и районы Ростова.Вечером 27 мая волонтеры сообщили, что Эдуард Геллерштейн нашелся живым. Где пенсионер был все это время, не сообщается.