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В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 70-летнего мужчину

В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 70-летнего мужчину
В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 70-летнего мужчину. О местонахождении Владимира Ковалева ничего не было с утра 19 апреля.

Пенсионер ушел из дома в хуторе Новоалександровка Азовского района в неизвестном направлении. Пожилой мужчина перестал выходить на связь с родными. Взволнованные родственники обратились в полицию и к добровольцам.

Ночью стало известно, что Владимира удалось отыскать. Информация о том, где именно он находился, уточняется.
Фото: ЛизаАлерт.
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