В Ростовской области нашли без вести пропавшего 77-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего пожилого мужчину. О том, где находится 77-летний Михаил Смирнов, ничего не было известно больше суток.Пенсионер живет в Таганроге. Он ушел из дома 5 мая в неизвестном направлении. Михаил перестал отвечать на звонки и сообщения. Обеспокоенные родные написали заявление в полицию. Кроме того, они обратились за помощью к волонтерам.Вечером 6 мая добровольцы сообщили, что пожилого мужчину нашли живым. Где он пропадал все это время, не сообщается.