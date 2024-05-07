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В Ростовской области нашли без вести пропавшего 77-летнего мужчину

В Ростовской области нашли без вести пропавшего 77-летнего мужчину
В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего пожилого мужчину. О том, где находится 77-летний Михаил Смирнов, ничего не было известно больше суток.

Пенсионер живет в Таганроге. Он ушел из дома 5 мая в неизвестном направлении. Михаил перестал отвечать на звонки и сообщения. Обеспокоенные родные написали заявление в полицию. Кроме того, они обратились за помощью к волонтерам.

Вечером 6 мая добровольцы сообщили, что пожилого мужчину нашли живым. Где он пропадал все это время, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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