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В Ростове на рынках и в магазинах появились арбузы и дыни. Корреспондент DonDay 14 мая посетил торговые точки и узнал о ценах на эти фрукты.Стоимость арбузов и дынь пока довольно высока. За килограмм арбуза просят от 120 до 140 рублей. Дыня дороже — её стоимость составляет от 250 до 300 рублей за килограмм. Таким образом, условно среднестатистическая дыня будет стоить больше тысячи рублей, а арбуз — около тысячи.Ростовчанка Лидия Д. прокомментировала продажу таких продуктов не в сезон.- Я всегда скептически отношусь к таким продуктам. С моей пенсией я не могу позволить себе такие дорогие фрукты да и не хочу. Не знаю, чем их там напичкали.Жители города считают, что для летних лакомств, таких как арбузы и дыни, ещё слишком рано. Они опасаются, что в несезонных продуктах могут содержаться нитраты и пестициды, а вкус может оказаться ненасыщенным и водянистым.Однако продавцы утверждают, что насладиться летними фруктами можно уже в середине мая. Они объясняют это тем, что в Иране и Турции сейчас самый сезон для арбузов и дынь, поэтому большинство бахчевых поступают именно оттуда. По их словам, продукция сладкая и сочная и никакой угрозы не несёт. В июне планируют начать привозить арбузы и дыни из Дагестана. Бахчевые из Ростовской области и Краснодарского края появятся не раньше июля-августа.