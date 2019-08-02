Должен звенеть и блестеть: в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать арбуз и дыню



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На Дону в самом разгаре сезон бахчевых культур. Цены на арбузы и дыни пошли на спад. В начале августа полакомиться этими плодами может себе позволить практически каждый.



Управление Роспотребнадзора по Ростовской области опубликовало советы по выбору бахчевых культур. Покупать фрукты специалисты рекомендуют в местах санкционированной торговли, с оборудованных торговых лотков, палаток и избегать точек вдоль дорог.



Внешне арбуз должен иметь следующий вид: быть среднего размера, но не тяжёлым, без надрезов и трещин. У спелого арбуза - усик и плодоножка - сухие. Корка должна быть яркой и контрастной, твёрдой и блестящей. Бочок, на котором ягода лежала на земле, должен иметь ярко-жёлтый или оранжевый цвет. Хороший плод при постукивании издаёт звонкий звук, вибрирует при ударе ладонью, издаёт слабый хруст, если сжать.

- Дыни выбирают по тем же правилам, что и арбузы, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Если щёлкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.



Специалисты советуют мыть арбуз или дыню с мылом перед употреблением.