Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в мае началась продажа арбузов. Об этом сообщает издание DonDay.На полках магазинов можно найти не только клубнику, черешню и малину, но и арбузы. Некоторые люди с опаской относятся к летней ягоде, ведь в Ростовской области и соседних регионах арбузы поспевают только к августу. Продавцы уверяют, что арбузы очень сладкие и сочные, и не стоит беспокоиться. Ягоды были привезены из Ирана, где климат позволяет выращивать их к маю.Однако цена на арбузы может показаться высокой. В крупных продуктовых магазинах за килограмм просят 100 рублей, а на рынках — от 120 до 150 рублей.Принимая во внимание, что масса арбуза может варьироваться от 5 до 6 килограммов, а иногда и превышать 10 килограммов, цена на этот плод может достигать тысячи рублей.Пока спрос на арбузы невысок, поэтому мест, где их можно купить, не так много.