Фото: Яндекс.Карты

В Ростове на ж/д переезде на Нансена ограничили движение из-за технических неполадок. Об этом сообщили местные жители в онлайн-сообществах.По словам очевидцев, причиной перекрытия переезда на пересечении улиц Нансена и Мечникова 5 мая стала поломка автоматического барьера. Данные, полученные с сервиса «Яндекс.Карты», подтверждают наличие пробок на улице Нансена вблизи указанного места. Сервис также отмечает проведение ремонтных работ непосредственно на территории железнодорожного переезда.Вероятно, водители вынуждены менять маршрут, сталкиваясь с запрещающим сигналом, что вызывает скопление машин и формирование незначительной пробки в окрестностях переезда.