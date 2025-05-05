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В Ростове на ж/д переезде на Нансена ограничили движение

В Ростове на ж/д переезде на Нансена ограничили движение

В Ростове на ж/д переезде на Нансена ограничили движение из-за технических неполадок. Об этом сообщили местные жители в онлайн-сообществах.

По словам очевидцев, причиной перекрытия переезда на пересечении улиц Нансена и Мечникова 5 мая стала поломка автоматического барьера. Данные, полученные с сервиса «Яндекс.Карты», подтверждают наличие пробок на улице Нансена вблизи указанного места. Сервис также отмечает проведение ремонтных работ непосредственно на территории железнодорожного переезда.

Вероятно, водители вынуждены менять маршрут, сталкиваясь с запрещающим сигналом, что вызывает скопление машин и формирование незначительной пробки в окрестностях переезда.
Фото: Яндекс.Карты
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