Центр Ростова-на-Дону сковали пробки из-за закрытого ж/д переезда

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Центр Ростова-на-Дону столкнулся с пробками из-за закрытия железнодорожного переезда. По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы наблюдаются на улицах Нансена, Шеболдаева, Ленина и Стадионной.Вероятно, водители ищут объездные пути, что усугубляет ситуацию с заторами. Как сообщает сервис, некоторые автолюбители не были готовы к изменениям в движении. Свидетели инцидента утверждают, что около 11 часов утра по техническим причинам был перекрыт переезд № 1221, расположенный на пересечении улиц Нансена и Курской.Водителям настоятельно рекомендуют избегать поездок в этот район. Им также советуют заранее планировать альтернативные маршруты, чтобы минимизировать задержки.