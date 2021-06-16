На выходных в Ростове ожидается жаркая солнечная погода
В Ростове на выходные обещают солнечную погоду. Об этом рассказали на сайте Гидрометцентра 18 июня.
В субботу синоптики прогнозируют тепло и легкий ветер. Северо-восточный штиль не превысит 5 метров в секунду днем и 9 метров в секунду - вечером. Погода обещает быть жаркой. Днем ожидается до +29 градусов. После обеда на небе появятся небольшие тучи, однако дождя не предвидится.
В воскресенье, 20 июня, будет облачно с самого утра. Восточный ветер составит 8 метров в секунду, создавая приятную прохладу. Несмотря на это, столбик термометра днем поднимется до +31 градуса.
Напомним, 17 июня в Ростове был сильный шторм. Тогда затопило несколько улиц, на дорогах были пробки до 7 баллов, а тысячи ростовчан остались без света. Не исключено, что ситуация повторится и в пятницу. Спасатели снова объявили штормовое предупреждение на 18 июня.
Фото: Worldroads.ru