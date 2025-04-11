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В Ростове на выходные прогнозируют прохладную и дождливую погоду

В Ростове на выходные прогнозируют прохладную и дождливую погоду

В Ростове-на-Дону в грядущие выходные ожидается зябкая и сырая погода. Детальный прогноз на 12 и 13 апреля представили специалисты ростовского Гидрометцентра.

В субботу, согласно данным метеорологов, осадки в виде дождя будут идти на протяжении всего дня. К середине дня воздух прогреется до +9 градусов. К вечеру температура снизится до +6 градусов. Ожидаются порывы ветра до шести метров в секунду.

В воскресенье прогнозируется облачная погода. Утренние показания термометров составят +5 градусов. Днем потеплеет до +12 градусов, а к вечеру температура воздуха опустится до +9 градусов. Ночью ожидается резкое похолодание до +4 градусов. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.
Фото: DonDay
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