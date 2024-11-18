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В Ростове прогнозируют заморозки до -2 градусов

В Ростове прогнозируют заморозки до -2 градусов

В Ростове-на-Дону метеорологи прогнозируют снижение температуры до -2 градусов. Специалисты ростовского Гидромедцентра поделились прогнозом с 18 по 22 ноября.

В понедельник, 18 ноября, утром температура будет -2 градуса. К обеду воздух прогреется до +7 градусов, а вечером столбики термометров покажут +3 градуса. Ветер будет дуть с порывами до двух метров в секунду.

Во вторник ожидается облачная погода. В полдень температура достигнет +8 градусов, а к вечеру вновь снизится до +1 градуса.

В среду синоптики предсказывают облачную и прохладную погоду. Утром температура составит +1 градус, а к вечеру поднимется до +8 градусов. Скорость ветра превысит четыре метра в секунду.

Четверг, 21 ноября, принесет потепление: к обеду температура достигнет +15 градусов, но к ночи опустится до +11. Ночью возможны небольшие дожди, а порывы ветра могут достигать семи метров в секунду.

В пятницу утром ожидается небольшой дождь, а в полдень температура поднимется до +9 градусов. К вечеру столбики термометров покажут +7 градусов.
Фото: DonDay
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