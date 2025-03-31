В Ростове в первую апрельскую рабочую неделю потеплеет до +23 градусов

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В Ростове на первой в апреле рабочей неделе потеплеет до +23 градусов. Детальный прогноз погоды на период с 31 марта по 4 апреля предоставили метеорологи из ростовского Гидрометеоцентра.Согласно прогнозам, 31 марта возможны дожди. К полудню температура поднимется до +17 градусов, а к вечеру опустится до +12 градусов. Скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.Во вторник, 1 апреля, днем ожидается прогрев воздуха до +17 градусов. Ночью температура снизится до +9…+11 градусов. Без осадков.В среду, ближе к вечеру, возможен небольшой дождь. Днем температура поднимется до +23 градусов, а к вечеру опустится до +16. Ветер усилится до пяти метров в секунду.В четверг, 3 апреля, в течение всего дня ожидаются дожди. К середине дня воздух прогреется до +17 градусов, а ночью температура составит +12…+15 градусов.В пятницу утром в Ростове пройдет небольшой дождь. Днем термометры покажут +16 градусов, а к вечеру температура опустится до +9 градусов.