Фото: DonDay

В Ростове на Ставского стремительно рушится аварийный жилой дом. Корреспондент DonDay побывал в одной из квартир в аварийной пятиэтажке.По словам местных жителей, дом пошел трещинами еще в 1990-х годах. На стенах образовались огромные трещины, в которые можно смело просовывать пальцы. После этого специалисты только укрепляли конструкцию стяжкой и металлоконструкциями.За более чем 20 лет пятиэтажное здание просело внутри и снаружи на глубину 4-5 см. По ночам люди слышат, как трещат стены, а с потолка то и дело падает штукатурка. Особенно тяжелая ситуация в первом подъезде.- В начале третьего месяца мы решили сделать ремонт в квартире, - рассказывает Антонина М. - Но когда обои и плитка были сняты, вся наша семья была шокирована трещинами по всему потолку, и это в каждой комнате.Жителей напугала такая ситуация, и они обратились в городскую администрацию. За счет местных властей инженеры провели обследование дома, и вывод был неутешительным: 5-этажное здание простоит в лучшем случае 3-4 месяца.Люди боятся, что их может постигнуть участь жителей улицы Нариманова, и уже начали перевозить свои вещи к друзьям.Официально 5-этажный дом не признан аварийным. Однако в ближайшее время администрация города это сделает и, как рассказали сами жители Ставского, поставит жильцов в очередь на расселение.Люди хотят получить достаточную денежную компенсацию, чтобы купить дом, минуя маневренный фонтан.Здание построено в 1972 году, в нем 70 жилых квартир в четырёх подъездах. Несмотря на то, что физический износ дома составляет 13%, дом неоднократно укрепляли железными стяжками, но глубокие трещины продолжают увеличиваться.