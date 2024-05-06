В Ростове дом в Днепровском переулке находится в аварийном состоянии

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону девятиэтажный дом в Днепровском переулке находится в аварийном состоянии. Жильцы дома поделились фотографиями в социальных сетях, на которых видно, что здание покрыто глубокими трещинами как снаружи, так и внутри.С фасада отваливаются куски бетона, а в подъезде висят оголённые провода.Дом был построен в 1962 году, и с тех пор капитальный ремонт в нём не проводился. Неудивительно, что здание находится в таком плачевном состоянии.Люди опасаются, что их дом может постигнуть участь пятиэтажного здания на улице Нариманова, 72/3, если не будут предприняты соответствующие меры. Это не единственный многоквартирный дом в Ростове, который требует внимания властей. Например, в доме на улице Мечникова отвалился кусок потолка на первом этаже, а на лестничном пролёте здания на улице Ларина обрушились огромные куски штукатурки.